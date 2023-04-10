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Оккупанты похищают памятники с могил в Луганской области - ОВА

Оккупанты похищают памятники с могил в Луганской области - ОВА

Киев • УНН

 • 1209468 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Оккупанты в Луганской области похищают памятники с могил на кладбищах, перешлифовывают надписи и хоронят убитых захватчиков с ворованными плитами. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Луганской ОГА. 

Цитата

"Где цинизм зашкаливает, так это в Попаснянском районе. Там оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах, везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи. Затем на ворованные с кладбищ плитах наносят фамилии и имя убитых захватчиков. Решение обусловлено тем, что это более чем в три раза дешевле, чем заказывать новый памятник", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, по данным ОВА, захватчики продолжают похищать гражданских в Луганской области. В частности, в Старобельске они проводят обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины и вывозят людей в неизвестном направлении без возврата.

В Чмыровке в детском саду захватчики демонтировали котельную, элементы которой скрылись в неизвестном направлении, проинформировали в ОВА.

Напомним

В оккупированном Лисичанске Луганской области за девять месяцев не смогли восстановить нормальную работу учреждений здравоохранения. Лекарства раздают в мобильном пункте медики-гастролеры.

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