Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч.
Люди цілі та неушкоджені, зазначив голова ОВА.
Цитата
“Російські неуки у своєму репертуарі — самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають. Сволота!”, — написав Старух.
Нагадаємо
У ніч проти 24 грудня в Запоріжжі прогриміли вибухи.