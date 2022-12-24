Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Деталі

Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч.

Люди цілі та неушкоджені, зазначив голова ОВА.

Цитата

“Російські неуки у своєму репертуарі — самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають. Сволота!”, — написав Старух.

Нагадаємо

У ніч проти 24 грудня в Запоріжжі прогриміли вибухи.