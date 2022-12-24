Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
Детали
Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом.
Люди целые и невредимы, отметил председатель ОВА.
Цитата
“Российские неучи в своем репертуаре — сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочь!”, — написал Старух.
Напомним
В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы.