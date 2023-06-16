Окупанти вдарили по Нікополю: загинув 81-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти завдали низки ударів по Нікополю. Під час останнього обстрілу загинув 81-річний чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
"На жаль, знову втрата… Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення", - повідомив Лисак.
За його словами, на місці атаки працюють рятувальники.
Додамо
Крім того, голова ОВА повідомив, що сьогодні агресор кілька разів бив по Нікополю. Накривав місто важкою артилерією.
"Через удари, які росіяни нанесли вранці та пообіді, в місті пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті 3 газопроводи і лінія електропередач. Люди вціліли", - додав Лисак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Нікопольщині заборонили їздити, відпочивати та фотографувати Каховське водосховище