Оккупанты ударили по Никополю: погиб 81-летний мужчина

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"К сожалению, снова потеря… Во время последнего обстрела Никополя погиб 81-летний мужчина. Пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение", - сообщил Лысак.

По его словам, на месте атаки работают спасатели.

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Кроме того, глава ОВА сообщил, что сегодня агрессор несколько раз бил по Никополю. Накрывал город тяжелой артиллерией.

"Из-за ударов, которые россияне нанесли утром и после обеда, в городе повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Побиты 3 газопровода и линия электропередач. Люди уцелели", - добавил Лысак.

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