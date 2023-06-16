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Оккупанты ударили по Никополю: погиб 81-летний мужчина

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли ряд ударов по Никополю. Во время последнего обстрела погиб 81-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Оккупанты ударили по Никополю: погиб 81-летний мужчина

Цитата

"К сожалению, снова потеря… Во время последнего обстрела Никополя погиб 81-летний мужчина. Пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение", - сообщил Лысак.

По его словам, на месте атаки работают спасатели.

Добавим

Кроме того, глава ОВА сообщил, что сегодня агрессор несколько раз бил по Никополю. Накрывал город тяжелой артиллерией.

"Из-за ударов, которые россияне нанесли утром и после обеда, в городе повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Побиты 3 газопровода и линия электропередач. Люди уцелели", - добавил Лысак.

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