Оккупанты ударили по Никополю: погиб 81-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли ряд ударов по Никополю. Во время последнего обстрела погиб 81-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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"К сожалению, снова потеря… Во время последнего обстрела Никополя погиб 81-летний мужчина. Пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение", - сообщил Лысак.
По его словам, на месте атаки работают спасатели.
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Кроме того, глава ОВА сообщил, что сегодня агрессор несколько раз бил по Никополю. Накрывал город тяжелой артиллерией.
"Из-за ударов, которые россияне нанесли утром и после обеда, в городе повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Побиты 3 газопровода и линия электропередач. Люди уцелели", - добавил Лысак.
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