Окупанти вдарили по Луганщині: одна загибла в Сєвєродонецьку, четверо поранених в Рубіжному, масові пожежі в Лисичанську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрюють житлові квартали мирних міст. Одна загибла в Сєвєродонецьку, четверо поранених в Рубіжному, масові пожежі в Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
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За словами голови ОВА, у Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини.
У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння не можливе через обстріли.
У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.
Голова ОВА також зробив місцевим телеграм-каналам останнє китайське попередження - жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл!
"Не ставайте корегувальниками вогню", - резюмував Гайдай.