Оккупанты ударили по Луганщине: одна погибшая в Северодонецке, четверо раненых в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Утром орки взялись за свое любимое дело - расстреливают жилые кварталы мирных городов. Одна погибшая в Северодонецке, четверо раненых в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай
Детали
По словам главы ОВА, в Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.
В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение не возможно из-за обстрелов.
В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.
Глава ОВА также сделал местным телеграм-каналам последнее китайское предупреждение - никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, которые попали под обстрел!
"Не становитесь корректировщиками огня", - резюмировал Гайдай.