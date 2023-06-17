Окупанти вбили ще одного жителя на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Російські окупанти за 16 червня вбили одного жителя Донецької області. Такі дані оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 16 червня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Торецьку", - написав Кириленко у Telegram.
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Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ворог убив 1563 жителя Донеччини, ще 3702 особи дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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