Оккупанты убили еще одного жителя в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Российские оккупанты за 16 июня убили одного жителя Донецкой области. Такие данные обнародовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 16 июня россияне убили одного жителя Донетчины — в Торецке", - написал Кириленко в Telegram.
Детали
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг убил 1563 жителя Донецкой области, еще 3702 человека получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За четверг десять человек получили ранения в результате обстрелов армии рф населенных пунктов Донецкой области, повреждены дома, учреждение культуры и инфраструктурный объект