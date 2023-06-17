Оккупанты убили еще одного жителя в Донецкой области

Цитата

"За 16 июня россияне убили одного жителя Донетчины — в Торецке", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг убил 1563 жителя Донецкой области, еще 3702 человека получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За четверг десять человек получили ранения в результате обстрелов армии рф населенных пунктов Донецкой области, повреждены дома, учреждение культуры и инфраструктурный объект