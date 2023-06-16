Донеччина: окупанти обстріляли житлові будинки, заклад культури та інфраструктурний об'єкт - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За минулу добу десятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів армії рф населених пунктів Донецької області, пошкоджені будинки, заклад культури та інфраструктурний об'єкт. Про наслідки обстрілів повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Деталі
На Волноваському напрямку за минулу добу зафіксовано 17 артобстрілів Вугледара та околиць. На Донецькому напрямку під вогнем опинились Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка та Єлизаветівка Мар'їнської громади.
Внаслідок обстрілів росіян на Горлівському напрямку у Північному Торецької громади поранено 5 людей, пошкоджено 8 будинків, заклад культури, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Ще одна адмінбудівля пошкоджена у Нью-Йорку.
У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки. У Соледарській громаді під обстрілами опинились Васюківка і Роздолівка.
На Лисичанському напрямку росіяни 7 разів обстріляли Лиманську громаду, пошкодив один будинок у Сіверську.
Доповнення
Загалом за 15 червня російські окупанти поранили ще 10 жителів у Донецькій області.