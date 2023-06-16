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Донецкая область: оккупанты обстреляли жилые дома, учреждение культуры и инфраструктурный объект - ОВА

Киев • УНН

 • 654483 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. За минувшие сутки десять человек получили ранения в результате обстрелов армии рф населенных пунктов Донецкой области, повреждены дома, учреждение культуры и инфраструктурный объект. О последствиях обстрелов сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Донецкая область: оккупанты обстреляли жилые дома, учреждение культуры и инфраструктурный объект - ОВА

Детали

На Волновахском направлении за минувшие сутки зафиксировано 17 артобстрелов Угледара и окрестностей. На Донецком направлении под огнем оказались Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Елизаветовка Марьинской громады.

В результате обстрелов россиян на Горловском направлении в Северном Торецкой громады ранены 5 человек, повреждены 8 домов, учреждение культуры, админздание и инфраструктурный объект. Еще одно админздание повреждено в Нью-Йорке.

В Константиновке повреждены 4 дома. В Соледарской громаде под обстрелами оказались Васюковка и Роздоловка.

На Лисичанском направлении россияне 7 раз обстреляли Лиманскую громаду, повредил один дом в Северске.

Дополнения

Всего за 15 июня российские оккупанты ранили еще 10 жителей в Донецкой области.

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