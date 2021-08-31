Окупанти в Криму незаконно засудили 10 жителів за відмову від служби в армії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму протягом липня поточного року незаконно засудили десятьох громадян за ухилення від служби в армії Росії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група на сторінці Facebook, передає УНН.
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За наданою інформацією, у липні цього року правозахисники зафіксували 14 нових кримінальних справ і 10 вироків щодо жителів окупованого Криму за ухилення від служби в армії Росії (ст. 238 КК Росії - ухилення від служби в Збройних силах РФ).
“Усього на кінець липня КПГ зафіксувала 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, переданих на розгляд до “судів” Криму. За 232 з них уже ухвалено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
Станом на 30 серпня, щонайменше 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь від початку російської окупації.
Доля 15 з них досі залишається невідомою. Зазначається, що переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.
На сьогодні прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей. У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень.