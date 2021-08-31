Оккупанты в Крыму незаконно осудили 10 жителей за отказ от службы в армии России
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму в течение июля текущего года незаконно осудили десять граждан за уклонение от службы в армии России. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на странице Facebook, передает УНН.
Детали
По имеющейся информации, в июле этого года правозащитники зафиксировали 14 новых уголовных дел и 10 приговоров относительно жителей оккупированного Крыма за уклонение от службы в армии России (ст. 238 УК России - уклонение от службы в Вооруженных силах РФ).
"Всего на конец июля КПГ зафиксировала 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение в "судов" Крыма. В 232 из них уже вынесен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.
Добавим
По состоянию на 30 августа, по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя от начала русской оккупации.
Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Отмечается, что подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.
На сегодня прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей. В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям.