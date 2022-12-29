У Харкові чотири "прильоти", під прицілом критична інфраструктура - ОВА

Цитата

"Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно, С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах", - написв він у Телеграм.

Деталі

Очільник регіону зазначив, що під прицілом - критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 29 грудня повідомив, що попередньо є "прильоти" у Слобідському районі міста.

Російські військові вчора, 28 грудня, продовжували обстрілювати Харківщину з артилерії. За попередньою інформацією, пошкоджені житлові будинки.