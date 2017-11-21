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Окупанти у Бахчисараї проводять обшук у кримськотатарського активіста

Окупанти у Бахчисараї проводять обшук у кримськотатарського активіста

Київ • УНН

 • 12912 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські силовики в окупованому Криму проводять обшук у колишнього депутата міської ради Бахчисарая і члена міського Меджлісу Мустафи Мустафаєва. Про це повідомив на сторінці у Facebook активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв, передає УНН.

"У Бахчисараї, в 6 мікрорайоні, у будинку кримськотатарського активіста Мустафаєва Мустафи проводиться обшук", - написав він.

Нагадаємо, прокуратура АРК планує ініціювати міжнародний судовий процес через анексію Криму Росією за прикладом Нюрнберзького процесу.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" – Айдера Саледінова й Рустема Ісмаїлова, Узаїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва й Еміля Джемаденова. Суд залишив п'ятьох обвинувачених під вартою.

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