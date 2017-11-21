Оккупанты в Бахчисарае проводят обыск у крымскотатарского активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские силовики в оккупированном Крыму проводят обыск у бывшего депутата городского совета Бахчисарая и члена городского Меджлиса Мустафы Мустафаева. Об этом сообщил на странице в Facebook активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев, передает УНН.
"В Бахчисарае, в 6 микрорайоне, в доме крымскотатарского активиста Мустафаева Мустафы проводится обыск", - написал он.
Напомним, прокуратура АРК планирует инициировать международный судебный процесс из-за аннексии Крыма Россией по примеру Нюрнбергского процесса.
Как сообщал УНН, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию фигурантов симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" - Айдер Салединова и Рустема Исмаилова, Узаира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева и Эмиля Джемаденова. Суд оставил пятерых обвиняемых под стражей.