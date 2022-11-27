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росіяни хочуть взяти під вогневий контроль правий берег Херсонщини – Сили оборони півдня

росіяни хочуть взяти під вогневий контроль правий берег Херсонщини – Сили оборони півдня

Київ • УНН

 • 1227173 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російські війська хочуть тримати під вогневим контролем правий берег Херсонської області й тероризувати деокуповані території. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.

Деталі

"Вони (війська рф – ред.) намагаються облаштувати вогневі позиції так, щоб тримати під вогневим контролем правий берег і тероризувати деокуповані території, оскільки ще не можуть заспокоїтися, що так тепло і відкрито зустрічали ЗСУ місцеві мешканці тих регіонів, які вони нібито проголосили вже своїми", – сказала Гуменюк.

На запитання, чи підсуваються ближче до Херсона ворожі артилерійські установки, речниця відповіла, що на заваді окупантам не лише відстань, а й Дніпро. За її словами, наразі росіяни намагаються облаштовувати фортифікаційні споруди та продовжують завдавати вогневі ураження по "тилових" регіонах, зокрема по Запоріжжю.

"Це в цілому по всіх регіонах України, навіть таких вже далеко тилових як Миколаївщина, Одещина, Вінниччина. Вони продовжують завдавати удару і тримати під терористичним впливом, техногенним шантажем ці регіони для того, щоб забезпечити розуміння навіть у своєї аудиторії, що ця територія ще нібито під контролем окупаційних військ", – підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо

За добу Збройні сили України знищили 600 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення росії – приблизно 87 310.

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