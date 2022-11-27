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россияне хотят взять под огневой контроль правый берег Херсонской области – Силы обороны юга

Киев • УНН

 • 1227173 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российские войска хотят держать под огневым контролем правый берег Херсонской области и терроризировать оккупированные территории. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

"Они (войска рф – ред.) пытаются обустроить огневые позиции так, чтобы держать под огневым контролем правый берег и терроризировать деоккупированные территории, поскольку еще не могут успокоиться, что так тепло и открыто встречали ВСУ местные жители тех регионов, которые они якобы провозгласили уже своими", – сказала Гуменюк.

На вопрос, пододвигаются ли поближе к Херсону вражеские артиллерийские установки, спикер ответила, что оккупантам мешает не только расстояние, но и Днепр. По ее словам, сейчас россияне пытаются обустраивать фортификационные сооружения и продолжают наносить огневые поражения по "тыловым" регионам, в частности по Запорожью.

"Это в целом по всем регионам Украины, даже таким уже далеко тыловым как Николаевская, Одесская, Винницкая области. Они продолжают наносить удар и держать под террористическим влиянием, техногенным шантажом эти регионы для того, чтобы обеспечить понимание даже в своей аудитории, что эта территория еще якобы под контролем оккупационных войск", – подытожила Гуменюк.

Напомним

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 600 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии – примерно 87 310.

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