Ще мінус 600: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 600 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення росії – приблизно 87 310. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 27.11 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 87 310 (+600) ,
• танків ‒ 2905 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
• артилерійських систем – 1897 (+1) од,
• РСЗВ – 395 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
• літаків – 278 (+0) од,
• гелікоптерів – 261 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),
• крилаті ракети ‒ 531 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,
• спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
У Генштабі додали, що найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, з 10 грудня в росії та на тимчасово окупованих територіях України проводитимуть нову хвилю прихованої мобілізації.