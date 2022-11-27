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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33181 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ще мінус 600: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Ще мінус 600: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Київ • УНН

 • 1128971 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 600 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення росії – приблизно 87 310. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 27.11 орієнтовно такі:

• особового складу  ‒ приблизно 87 310 (+600) ,

• танків ‒ 2905 (+4) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,

• артилерійських систем – 1897 (+1) од,

• РСЗВ – 395 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

• літаків – 278 (+0) од,

• гелікоптерів – 261 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),

• крилаті ракети  ‒ 531 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,

• спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

У Генштабі додали, що найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, з 10 грудня в росії та на тимчасово окупованих територіях України проводитимуть нову хвилю прихованої мобілізації.

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