Еще минус 600: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 600 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии – примерно 87 310. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 27.11 ориентировочно такие:
• личного состава ‒ примерно 87 310 (+600) ,
• танков ‒ 2905 (+4) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,
• артиллерийских систем – 1897 (+1) ед,
• РСЗВ – 395 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
• самолетов – 278 (+0) ед,
• вертолетов – 261 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня –1555(+1),
• крылатые ракеты ‒ 531(+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4412 (+6) ед,
• специальная техника – 163 (+0).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери враг понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, с 10 декабря в россии и на временно оккупированных территориях Украины будут проводить новую волну скрытой мобилизации.