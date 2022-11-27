Еще минус 600: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам

Детали

По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 27.11 ориентировочно такие:

• личного состава ‒ примерно 87 310 (+600) ,

• танков ‒ 2905 (+4) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8) ед,

• артиллерийских систем – 1897 (+1) ед,

• РСЗВ – 395 (+0) ед,

• средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

• самолетов – 278 (+0) ед,

• вертолетов – 261 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня –1555(+1),

• крылатые ракеты ‒ 531(+0),

• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 4412 (+6) ед,

• специальная техника – 163 (+0).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери враг понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, с 10 декабря в россии и на временно оккупированных территориях Украины будут проводить новую волну скрытой мобилизации.