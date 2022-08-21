Окупанти штурмовою авіацією та гелікоптерами девʼять разів атакували українські позиції з на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Оперативне командування “Південь“ повідомило, що російські війська штурмовою авіацією та гелікоптерами девʼять разів атакували українські позиції з на півдні України. Про це інформує УНН.
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“Дев’ять разів ворог атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення“, - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в командуванні, обійшлося без втрат серед українських захисників.
За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу “Калібр“. Поранено чотирнадцять цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню.
Нагадаємо
Окупанти за добу понад 40 разів обстріляли 4 громади Сумської області.