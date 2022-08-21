Оккупанты штурмовой авиацией и вертолетами девять раз атаковали украинские позиции на юге Украины

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“Девять раз враг атаковал штурмовой авиацией и вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения“, - говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, обошлось без потерь среди украинских защитников.

По результатам дневного ракетного удара по Вознесенску установлено, что удар был нанесен ракетой типа “Калибр“. Ранены четырнадцать гражданских лиц, среди которых есть дети. Все потерпевшие имеют ранения средней и тяжелой степени.

Напомним

Оккупанты за сутки более 40 раз обстреляли 4 общины Сумской области.