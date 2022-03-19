Окупанти розбомбили лижну базу у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Внаслідок ворожого бомбардування зруйновано лижну базу у Чернігові, повідомляє Biathlon.com.ua, пише УНН.
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"Війна в Україні приносить нові жертви - людські та інфраструктурні, які стають мішенями армії фашистської росії. Цього разу жертвою цих покидьків стала лижна база у Чернігові, яка протягом багатьох років приймала лижні та біатлонні змагання, зокрема чемпіонати України та Гонки чемпіонів", - йдеться у повідомленні.
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Як вказано, після чергового бомбардування головний корпус, де в тому числі завжди жили молоді спортсмени, які не мали житла у Чернігові, наразі зруйновано.
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