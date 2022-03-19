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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Окупанти розбомбили лижну базу у Чернігові

Окупанти розбомбили лижну базу у Чернігові

Київ • УНН

 • 238800 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Внаслідок ворожого бомбардування зруйновано лижну базу у Чернігові, повідомляє Biathlon.com.ua, пише УНН.

Цитата

"Війна в Україні приносить нові жертви - людські та інфраструктурні, які стають мішенями армії фашистської росії. Цього разу жертвою цих покидьків стала лижна база у Чернігові, яка протягом багатьох років приймала лижні та біатлонні змагання, зокрема чемпіонати України та Гонки чемпіонів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, після чергового бомбардування головний корпус, де в тому числі завжди жили молоді спортсмени, які не мали житла у Чернігові, наразі зруйновано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Чернігівщині окупанти залякують місцевих жителів, щоб придушити спротив цивільних - Генштаб

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