Оккупанты разбомбили лыжную базу в Чернигове

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"Война в Украине приносит новые жертвы - человеческие и инфраструктурные, которые становятся мишенями армии фашистской россии. На этот раз жертвой этих подонков стала лыжная база в Чернигове, которая в течение многих лет принимала лыжные и биатлонные соревнования, в том числе чемпионаты Украины и Гонки чемпионов", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, после очередной бомбардировки главный корпус, где в том числе всегда жили молодые спортсмены, которые не имели жилья в Чернигове, в данный момент разрушено.

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