Окупанти проводять масову депортацію населення окупованих територій України - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство оброни окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та росії. Підставами для переміщення рашисти називають "звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона". Про це повідомила Людмила Денiсова у своєму Facebook, передає УНН.
Деталі
За минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій та Луганській областях вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів, з них 3 300 дітейю. Про це повідомив начальник Національного центру управління обороною рф генерал-полковник Михайло Мізінцев.
Цитата
"Загалом рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителя "з небезпечних районів України", з яких 91 673 – діти, з Маріуполя "від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, у тому числі за минулу добу 4 183 особи. Масштаби примусового переміщення співставні лише з депортацією, що проводилася Гітлером у ІІ Світову Війну", - повідомила Денісова.
Країна-окупант цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.
"Звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до рф українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій", - заявила чиновниця.
Також Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту ще більше тиснути на державу-окупанта для звільнення всієї території України від рашистської армії.