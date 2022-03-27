Оккупанты проводят массовую депортацию населения оккупированных территорий Украины - Денисова

Детали

За минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено свыше 19,6 тысяч мирных жителей, из них 3 300 дітейю. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной рф генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В общем рашистський военный отмечает о вывозе 439 420 мирных жителя "из опасных районов Украины", из которых 91 673 - дети, из Мариуполя "от беспредела, устроенного националистами" перемещен 98 081 лицо, в том числе за прошедшие сутки 4 183 лица. Масштабы принудительного перемещения сопоставимы лишь с депортацией, проводившейся Гитлером во II Мировую Войну", - сообщила Денисова.

Страна-оккупант цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц из оккупированной территории.

"Обращаюсь к Международному комитету Красного Креста принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в рф украинцев и открытию безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий", - заявила чиновница.

Также Людмила Денисова призвала международное сообщество еще больше давить на государство-оккупанта для освобождения всей территории Украины от рашистской армии.