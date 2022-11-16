Окупанти продовжують зазнавати втрат: ЗСУ прицільним вогнем знищили та поранили 50 рашистів на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Як повідомили у Генштабі, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими, передає УНН.
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"... у результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 710 осіб, 2871 танка та сотень одиниць військової техніки.