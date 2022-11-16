Оккупанты продолжают нести потери: ВСУ прицельным огнем уничтожили и ранили 50 рашистов в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Как сообщили в Генштабе, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными, передает УНН.
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"... в результате огневого поражения района сосредоточения противника 15 ноября, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецк области", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 82 710 человек, 2871 танка и сотен единиц военной техники.