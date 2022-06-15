Окупанти продовжують гатити по Донеччині: за добу двоє загиблих та троє поранених

Деталі

Окупанти обстрілюють Авдіївку, Добропілля, смт. Очеретине-2, селище Бердичі, смт. Нью-Йорк, селище Желанне та селище Вірівка. Внаслідок ударів загинуло двоє людей, поранено троє цивільних.

Ворог застосовує стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч".

Пошкоджено 42 об’єкти, серед яких 33 приватних житлових будинки, одна багатоповерхівка, залізнична колія, підприємство "УТОС", автобаза та інші.

Область залишається без газу і частково - без води й електрики. Ремонтні роботи на водогонах та електромережах тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Доповнення

Українські захисники на Луганщині стримують ворога одразу з трьох боків. За останні два дні через тяжкі поранення госпіталізували вісім людей. У регіоні тривають важкі бої.



