Оккупанты продолжают бить по Донецкой области: за сутки двое погибших и трое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область – за сутки повреждены 33 жилых дома, двое гражданских погибли и трое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку ОВА.
Детали
Оккупанты обстреливают Авдеевку, Доброполье, пгт. Очеретино-2, поселок Бердичи, пгт. Нью-Йорк, поселок Желанный и поселок Вировка. В результате ударов погибли два человека, ранены три гражданских.
Враг применяет стрелковое оружие, танки, артиллерию, минометы, РСЗО "Град", РСЗО "Смерч".
Повреждены 42 объекта, среди которых 33 частных жилых дома, одна многоэтажка, железнодорожный путь, предприятие "УТОС", автобаза и другие.
Область остается без газа и частично – без воды и электричества. Ремонтные работы на водопроводах и электросетях продолжаются там, где это позволяет ситуация безопасности.
Дополнение
Украинские защитники в Луганской области сдерживают врага сразу с трех сторон. За последние два дня из-за тяжелых ранений госпитализировали восемь человек. В регионе продолжаются тяжелые бои.