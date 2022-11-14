Окупанти планують провести повну евакуацію цивільних з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного

Цитата

«Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що в місті Маріуполь окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди.

«Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал “Маріуполь-24”. Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Луганській області із Сєвєродонецька російські окупанти вивозять награбоване майно, а лікарям Новопскова наказали шукати неблагонадійних серед пацієнтів.