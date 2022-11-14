Оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданских из Кременной, Северодонецка и Рубежного

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"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в городе Мариуполь оккупационные власти вместо обеспечения минимальных бытовых потребностей населения осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды.

"Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал “Мариуполь-24”. Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Луганской области из Северодонецка российские оккупанты вывозят награбленное имущество, а врачам Новопскова приказали искать неблагонадежных среди пациентов.