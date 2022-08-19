Окупанти обстрілюють Нікополь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram повідомив, що російські окупанти обстрілюють Нікополь, передає УНН.
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"Армія рф обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебувайте в укриттях або коридорах", - зазначив він.
Додамо
Раніше Євтушенко попереджав про рух ворожої техніки на протилежному березі водосховища.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському.