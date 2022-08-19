Оккупанты обстреливают Никополь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram сообщил, что российские оккупанты обстреливают Никополь, передает УНН.
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"Армия рф обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии. Находитесь в укрытиях или коридорах", - отметил он.
Добавим
Ранее Евтушенко предупреждал о движении вражеской техники на противоположном берегу водохранилища.
Напомним
Российские оккупанты нанесли удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому.