Окупанти обстрілювали Донеччину вночі та вранці: в ОВА показали наслідки ударів

Деталі

За словами Кириленка, ситуація в регіоні така:



На Волноваському напрямку під артилерійським вогнем знову опинився Вугледар, а серед ночі 2 ракетних ударів зазнав Багатир Великоновосілківської громади - пошкоджено вікна, двері та фасад храму, зруйновано підсобні приміщення кав'ярні. Без жертв.

під артилерійським вогнем знову опинився Вугледар, а серед ночі 2 ракетних ударів зазнав Багатир Великоновосілківської громади - пошкоджено вікна, двері та фасад храму, зруйновано підсобні приміщення кав'ярні. Без жертв.

На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді - у Гострому пошкоджено лінії електропередачі, а зранку відбувся обстріл Дальнього. Поодинокі прильоти були у Мар'їнці та Авдіївці.

гучно було у Курахівській громаді - у Гострому пошкоджено лінії електропередачі, а зранку відбувся обстріл Дальнього. Поодинокі прильоти були у Мар'їнці та Авдіївці.

На Горлівському напрямку росіяни завдали 4 ракетні удари по Костянтинівці - ніхто не постраждав, але пошкоджень різного ступеню зазнали інтернат, кінотеатр і гуртожиток. Періодичні обстріли зафіксовано на околицях Часовоярської та Соледарської громад.

росіяни завдали 4 ракетні удари по Костянтинівці - ніхто не постраждав, але пошкоджень різного ступеню зазнали інтернат, кінотеатр і гуртожиток. Періодичні обстріли зафіксовано на околицях Часовоярської та Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку під обстріли потрапила Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади - без постраждалих.

під обстріли потрапила Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади - без постраждалих.

Доповнення

Російські окупанти за 29 грудня вбили ще одного мирного жителя Донеччини.