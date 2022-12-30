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Окупанти обстрілювали Донеччину вночі та вранці: в ОВА показали наслідки ударів

Окупанти обстрілювали Донеччину вночі та вранці: в ОВА показали наслідки ударів

Київ • УНН

 • 311743 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти вночі та вранці росіяни продовжували стріляти по всій лінії фронту Донеччини. За попередньою інформацією, пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури, а також лінії електропередачі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Кириленка, ситуація в регіоні така:

  • На Волноваському напрямку під артилерійським вогнем знову опинився Вугледар, а серед ночі 2 ракетних ударів зазнав Багатир Великоновосілківської громади - пошкоджено вікна, двері та фасад храму, зруйновано підсобні приміщення кав'ярні. Без жертв.
  • На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді - у Гострому пошкоджено лінії електропередачі, а зранку відбувся обстріл Дальнього. Поодинокі прильоти були у Мар'їнці та Авдіївці.
  • На Горлівському напрямку росіяни завдали 4 ракетні удари по Костянтинівці - ніхто не постраждав, але пошкоджень різного ступеню зазнали інтернат, кінотеатр і гуртожиток. Періодичні обстріли зафіксовано на околицях Часовоярської та Соледарської громад.
  • На Лисичанському напрямку під обстріли потрапила Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади - без постраждалих.

Доповнення

Російські окупанти за 29 грудня вбили ще одного мирного жителя Донеччини.  

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