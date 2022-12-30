Оккупанты обстреливали Донбасс ночью и утром: в ОВА показали последствия ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты ночью и утром россияне продолжали стрелять по всей линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, а также ЛЭП. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в пятницу, 30 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Кириленко, ситуация в регионе такова:
-
- На Волновахском направлении под артиллерийским огнем снова оказался Угледар, а среди ночи 2 ракетных ударов потерпел Богатырь Великоновоселковской громады - повреждены окна, двери и фасад храма, разрушены подсобные помещения кафе. Без жертв.
-
- На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде – в Остром повреждены линии электропередач, а утром произошел обстрел Дальнего. Единичные прилеты были в Марьинке и Авдеевке.
-
- На Горловском направлении россияне нанесли 4 ракетных удара по Константиновке - никто не пострадал, но повреждения разной степени получили интернат, кинотеатр и общежитие. Периодические обстрелы зафиксированы в окрестностях Часовоярской и Соледарской громад.
-
- На Лисичанском направлении под обстрелы попала Серебрянка Северской громады, а также Торское и Заречное Лиманской громады – без пострадавших.
-
Дополнение
Российские оккупанты за 29 декабря убили еще одного мирного жителя Донецкой области.