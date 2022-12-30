Оккупанты обстреливали Донбасс ночью и утром: в ОВА показали последствия ударов

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты ночью и утром россияне продолжали стрелять по всей линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, а также ЛЭП. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в пятницу, 30 декабря, в Telegram, пишет УНН.