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Оккупанты обстреливали Донбасс ночью и утром: в ОВА показали последствия ударов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты ночью и утром россияне продолжали стрелять по всей линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, а также ЛЭП. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в пятницу, 30 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Детали 

По словам Кириленко, ситуация в регионе такова:

  • На Волновахском направлении под артиллерийским огнем снова оказался Угледар, а среди ночи 2 ракетных ударов потерпел Богатырь Великоновоселковской громады - повреждены окна, двери и фасад храма, разрушены подсобные помещения кафе. Без жертв.
  • На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде – в Остром повреждены линии электропередач, а утром произошел обстрел Дальнего. Единичные прилеты были в Марьинке и Авдеевке.
  • На Горловском направлении россияне нанесли 4 ракетных удара по Константиновке - никто не пострадал, но повреждения разной степени получили интернат, кинотеатр и общежитие. Периодические обстрелы зафиксированы в окрестностях Часовоярской и Соледарской громад.
  • На Лисичанском направлении под обстрелы попала Серебрянка Северской громады, а также Торское и Заречное Лиманской громады – без пострадавших.

Дополнение

Российские оккупанты за 29 декабря убили еще одного мирного жителя Донецкой области. 

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