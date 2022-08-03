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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 22123 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли три громади у Сумській області, - ОВА

Окупанти обстріляли три громади у Сумській області, - ОВА

Київ • УНН

 • 55969 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області. Під вогонь потрапили три громади. Про це інформує УНН.

Деталі

За день росіяни обстріляли три громади: Юнаківську, Миропільську і Краснопільську.
Усього 55 прильотів, нажаль із наслідками для цивільних людей.

Краснопільську громаду обстріляли близько 11-тої години з артилерії (8 приходів). Росіяни били по житловим кварталам селища.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура.

За інформацією голови ОВА, люди не постраждали.

Нагадаємо

Українські захисники відкинули окупантів на Бахмутському напрямку.

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