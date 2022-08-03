Окупанти обстріляли три громади у Сумській області, - ОВА

Деталі

За день росіяни обстріляли три громади: Юнаківську, Миропільську і Краснопільську.

Усього 55 прильотів, нажаль із наслідками для цивільних людей.

Краснопільську громаду обстріляли близько 11-тої години з артилерії (8 приходів). Росіяни били по житловим кварталам селища.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура.

За інформацією голови ОВА, люди не постраждали.

Нагадаємо

Українські захисники відкинули окупантів на Бахмутському напрямку.