Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области. Под огонь попали три общины. Об этом информирует УНН.
Детали
За день россияне обстреляли три общины: Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую.
Всего 55 прилетов, к сожалению с последствиями для гражданских людей.
Краснопольскую общину обстреляли около 11 часов из артиллерии (8 приходов). Россияне били по жилым кварталам поселка.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура.
По информации главы ОВА, люди не пострадали.
Напомним
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