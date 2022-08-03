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14 марта, 19:57 • 99768 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113681 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105775 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136894 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137336 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112631 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106357 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92626 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111378 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136787 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области, - ОВА

Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области, - ОВА

Киев • УНН

 • 55968 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области. Под огонь попали три общины. Об этом информирует УНН.

Детали

За день россияне обстреляли три общины: Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую.
Всего 55 прилетов, к сожалению с последствиями для гражданских людей.

Краснопольскую общину обстреляли около 11 часов из артиллерии (8 приходов). Россияне били по жилым кварталам поселка.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура.

По информации главы ОВА, люди не пострадали.

Напомним

Украинские защитники отвергли оккупантов на Бахмутском направлении.

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