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Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано чотири прильоти

Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано чотири прильоти

Київ • УНН

 • 244779 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано чотири прильоти. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

“Рано-вранці росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії території Середино-Будської громади — 4 прильоти. На щастя, без наслідків”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Протягом 31 березня російські окупанти здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської.

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