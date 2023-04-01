Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано чотири прильоти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано чотири прильоти. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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“Рано-вранці росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії території Середино-Будської громади — 4 прильоти. На щастя, без наслідків”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Протягом 31 березня російські окупанти здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської.