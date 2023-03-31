Загарбники обстріляли чотири громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Протягом дня російські окупанти здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Зноб-Новгородська громада: з території рф зранку здійснено артилерійський обстріл — 20 прильотів.
Хотінська громада: росіяни били з артилерії — 25 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.
Білопільська громада: 10 мін ворог скинув на територію громади.
Есманська громада: зафіксовано обстріл громади з міномету з території рф.
Нагадаємо
Під час робочої поїздки в Сумську область Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників.