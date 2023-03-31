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Загарбники обстріляли чотири громади Сумської області

Загарбники обстріляли чотири громади Сумської області

Київ • УНН

 • 246382 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Протягом дня російські окупанти здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Зноб-Новгородська громада: з території рф зранку здійснено артилерійський обстріл — 20 прильотів.

Хотінська громада: росіяни били з артилерії — 25 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

Білопільська громада: 10 мін ворог скинув на територію громади.

Есманська громада: зафіксовано обстріл громади з міномету з території рф.

Нагадаємо 

Під час робочої поїздки в Сумську область Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників.

Українські Національні Новини

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