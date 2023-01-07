Окупанти обстріляли Сумську область

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Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя.

"Чоловік дивом не постраждав", - наголосив Живицький.

"Шалигинська громада: росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Разом було 17 черг", - зазначив він.

Голова ОВА також уточнив, що після 20 години ворог відкривав вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Російські окупанти вдарили із САУ по Шалигинській громаді.