Окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя.
"Чоловік дивом не постраждав", - наголосив Живицький.
"Шалигинська громада: росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Разом було 17 черг", - зазначив він.
Голова ОВА також уточнив, що після 20 години ворог відкривав вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
Російські окупанти вдарили із САУ по Шалигинській громаді.