Оккупанты обстреляли Сумскую область

Детали

Великописаревская громада: враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.

"Мужчина чудом не пострадал", - отметил Живицкий.

"Шалыгинская община: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Вместе было 17 очередей", - отметил он.

Председатель ОВА также уточнил, что после 20 часов враг открывал огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской громады. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним

Российские оккупанты ударили из САУ по Шалыгинской громаде.