Оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Великописаревская громада: враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.
"Мужчина чудом не пострадал", - отметил Живицкий.
"Шалыгинская община: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Вместе было 17 очередей", - отметил он.
Председатель ОВА также уточнил, что после 20 часов враг открывал огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской громады. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним
Российские оккупанты ударили из САУ по Шалыгинской громаде.