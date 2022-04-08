Окупанти обстріляли Шосткинський район на Сумщині, одна людина дістала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські загарбники обстріляли село у Шосткинському районі Сумської області. Одна людина дістала осколкове поранення. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", - написав Живицький.
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Раніше Живицький повідомляв, що поблизу села Білка на протитанковій міні, залишеній окупантами, підірвався автомобіль із бригадою працівників "Сумиобленерго". Одна людина загинула, двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні.
Живицький раніше заявляв, що територія Сумської області вільна від російських окупантів, однак досі є багато замінованих ділянок.