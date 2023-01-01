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Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Київ • УНН

 • 479703 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом дня окупанти завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були 5 громад. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає УНН.

Деталі

По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.

Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.

Шалигинську громаду окупанти обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

Білопільська громада: ворог двічі вдарив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.

Цитата

"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - зазначив Живицький.

Нагадаємо

Протягом 31 грудня ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області. Під обстрілами були шість громад.

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