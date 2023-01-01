Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом дня окупанти завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були 5 громад. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає УНН.
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По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.
Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.
Шалигинську громаду окупанти обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.
Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
Білопільська громада: ворог двічі вдарив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.
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"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - зазначив Живицький.
Нагадаємо
Протягом 31 грудня ворог завдав 110 ударів по прикордонню Сумської області. Під обстрілами були шість громад.