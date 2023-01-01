Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области

Детали

По Эсманьской общине враг выпустил 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. А также из ствольной артиллерии было еще 15 прилетов.

Глуховское общество: противник вел огонь из РСЗО, 20 прилетов.

Шалыгинскую общину оккупанты обстреляли из минометов 120 мм калибра, 11 прилетов. И еще было 10 прилетов из ствольной артиллерии.

Краснопольское общество: 6 вражеских мин разорвались на пограничные.

Белопольское общество: враг дважды ударил из минометов 120 мм калибра. Итого было 27 прилетов.

Цитата

"У россиян нет ничего святого. Это не новость, конечно, но сегодня враг в очередной раз это доказал своими действиями. В результате обстрела повреждена архитектурная достопримечательность - деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата", - отметил Живицкий.

Напомним

В течение 31 декабря враг нанес 110 ударов по приграничной Сумской области. Под обстрелами находились шесть общин.