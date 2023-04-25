Окупанти обстріляли одну громаду Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вчора ввечері, 24 квітня, російські загарбники обстріляли акваторію Очаківської громади, про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Вчора, 24 квітня, о 19:50 ворог здійснив артилерійський обстріл з напрямку Кінбурнської коси по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - зазначив Кім.
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Також глава Миколаївської ОВА додав, що у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Також Віталій Кім з посиланням на повітряне командування "Південь" повідомив, що вчора, 24 квітня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня.