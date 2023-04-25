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Оккупанты обстреляли одну громаду Николаевщины

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вчера вечером, 24 апреля, российские захватчики обстреляли акваторию Очаковской громады, об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"Вчера, 24 апреля, в 19:50 враг совершил артиллерийский обстрел с направления Кинбурнской косы по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет", - отметил Ким.

Детали

Также глава Николаевской ОГА добавил, что в городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Также Виталий Ким со ссылкой на воздушное командование "Юг" сообщил, что вчера, 24 апреля, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны был сбит один российский БпЛА оперативно-тактического уровня.

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