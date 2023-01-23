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Окупанти обстріляли Херсонщину: російський уламок убив чоловіка на подвір'ї

Київ • УНН

 • 884191 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині. Ворожі снаряди влучили у будівлю. Їхні уламки розбили вікна та понівечили стіни, окрім того, на подвір'ї загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.

Окупанти обстріляли Херсонщину: російський уламок убив чоловіка на подвір'ї

Цитата

“Сьогодні рашисти вчергове відкрили вогонь по цивільним об’єктам Херсонщини. Уникнути трагедії не вдалося. Російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка. Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни — на подвір’ї загинув чоловік”, — написав Янушевич.

Він зазначив, що його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирним жителям.

“Майже щодня ці нелюди вбивають наших земляків тільки за те, що вони хочуть жити та працювати вдома, на вільній Херсонщині... На відео — жахливі наслідки підлої російської атаки”, — додав Янушевич.

Доповнення

Херсонську область за 22 січня російська армія обстріляла 25 разів, поранення отримали троє людей.

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