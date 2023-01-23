Окупанти обстріляли Херсонщину: російський уламок убив чоловіка на подвір'ї

Цитата

“Сьогодні рашисти вчергове відкрили вогонь по цивільним об’єктам Херсонщини. Уникнути трагедії не вдалося. Російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка. Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни — на подвір’ї загинув чоловік”, — написав Янушевич.

Він зазначив, що його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирним жителям.

“Майже щодня ці нелюди вбивають наших земляків тільки за те, що вони хочуть жити та працювати вдома, на вільній Херсонщині... На відео — жахливі наслідки підлої російської атаки”, — додав Янушевич.

Доповнення

Херсонську область за 22 січня російська армія обстріляла 25 разів, поранення отримали троє людей.