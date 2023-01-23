Оккупанты обстреляли Херсонщину: российский осколок убил мужчину во дворе

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“Сегодня рашисты в очередной раз открыли огонь по гражданским объектам Херсонщины. Избежать трагедии не удалось. Российские снаряды попали в здание, что в пгт Антоновка. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены — на дворе погиб мужчина”, — написал Янушевич.

Он отметил, что его жизнь унес осколок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям.

“Почти ежедневно эти нелюди убивают наших земляков только за то, что они хотят жить и работать дома, на свободной Херсонщине... На видео — ужасные последствия подлой российской атаки”, — добавил Янушевич.

Дополнение

Херсонскую область за 22 января российская армия обстреляла 25 раз, ранения получили три человека.