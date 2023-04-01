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Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, загинув чоловік

Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, загинув чоловік

Київ • УНН

 • 209717 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили по селищу Дворічна на Харківщині, загинув 43-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік», - написав Синєгубов.

Доповнення

31 березня російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Українські Національні Новини

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