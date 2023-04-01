Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили по селищу Дворічна на Харківщині, загинув 43-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
Цитата
«Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік», - написав Синєгубов.
Доповнення
31 березня російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.